Даниил Медведев заявил о бойкоте утренних матчей

— Сегодня я разговаривал со своей командой, сказал им, что когда мне будет 35 лет, я буду бойкотировать матчи в 11 утра. Буду говорить: «Извините, ребята, я не приду, я не проснулся». Для меня 11 утра — слишком рано. Ты должен встать в 6:30, а если играешь вечером, ты встаешь в 9, это меняет подход к матчу. С психологической точки зрения это безумие, — приводит слова Медведева Tennisuptodate со ссылкой на The Guardian.