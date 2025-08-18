Даниил Медведев заявил о бойкоте утренних матчей

АТР и WTA пытаются угодить болельщикам и спортсменам, ставя первые матчи на турнирах в 11:00 утра. Таким образом организации хотят, чтобы теннисисты не заканчивали играть поздно ночью, а зрители не находились на стадионе слишком долго. Но остаются спортсмены, которые не согласны с таким расписанием.
29-летний Медведев признался, что будет бойкотировать матчи, которые начинаются утром.
— Сегодня я разговаривал со своей командой, сказал им, что когда мне будет 35 лет, я буду бойкотировать матчи в 11 утра. Буду говорить: «Извините, ребята, я не приду, я не проснулся». Для меня 11 утра — слишком рано. Ты должен встать в 6:30, а если играешь вечером, ты встаешь в 9, это меняет подход к матчу. С психологической точки зрения это безумие, — приводит слова Медведева Tennisuptodate со ссылкой на The Guardian.
Напомним, в этом сезоне Даниил Медведев не смог завоевать ни одного титула. Он потерял звание первой ракетки России и сейчас располагается на 13-м месте в рейтинге АТР. На прошедшем в июле Уимблдоне теннисист вылетел в первом раунде. Также Медведев не смог далеко продвинуться по турнирной сетке на соревнованиях в Северной Америке и Канаде.
Чемпион US Open-2021 Медведев попробует реабилитироваться на последнем в сезоне турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке. Открытый чемпионат США пройдет с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит рекордные $90 млн. Победитель турнира в женском и мужском одиночных разрядах получит $5 млн, финалист — $2,5.