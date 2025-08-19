Вероника Кудерметова заняла 26 место в рейтинге WTA

Дошедшая до третьего круга первая ракетка России Мирра Андреева осталась пятой, выбывшая в следующем раунде Екатерина Александрова поднялась с 16-й на 14-ю строчку. Другая россиянка, Диана Шнайдер, выбыла за пределы топ-20 мирового рейтинга. Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко. На вторую позицию поднялась Ига Швентек, опередившая американку Кори Гауфф. Ранее польская теннисистка уже становилась первой ракеткой мира среди женщин, однако на ее безоговорочный успех повлиял допинг-скандал. Жасмин Паолини, уступившая в финале, теперь на восьмом месте.