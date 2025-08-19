Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вероника Кудерметова заняла 26 место в рейтинге WTA

Российская теннисистка поднялась в рейтинге после «тысячника» в Цинциннати.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российская теннисистка Вероника Кудерметова заняла 26-е место в мировом рейтинге WTA после того, как впервые с 2023-го вышла в полуфинал «мастерса».

Россиянка смогла подняться на 10 позиций и вернулась в топ-30. В полуфинальном матче турнира в Цинциннати Кудерметова не смогла обыграть Жасмин Паолини из Италии. Чемпионкой «тысячника» стала полька Ига Швентек, не оставившая шансов Паолини в двух сетах.

Дошедшая до третьего круга первая ракетка России Мирра Андреева осталась пятой, выбывшая в следующем раунде Екатерина Александрова поднялась с 16-й на 14-ю строчку. Другая россиянка, Диана Шнайдер, выбыла за пределы топ-20 мирового рейтинга. Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко. На вторую позицию поднялась Ига Швентек, опередившая американку Кори Гауфф. Ранее польская теннисистка уже становилась первой ракеткой мира среди женщин, однако на ее безоговорочный успех повлиял допинг-скандал. Жасмин Паолини, уступившая в финале, теперь на восьмом месте.

Турнир в Цинциннати был подготовкой теннисистов к US Open, квалификация на который началась с 19 августа.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше