Вероника Кудерметова заняла 26 место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова заняла 26-е место в мировом рейтинге WTA после того, как впервые с 2023-го вышла в полуфинал «мастерса».
Россиянка смогла подняться на 10 позиций и вернулась в топ-30. В полуфинальном матче турнира в Цинциннати Кудерметова не смогла обыграть Жасмин Паолини из Италии. Чемпионкой «тысячника» стала полька Ига Швентек, не оставившая шансов Паолини в двух сетах.
Дошедшая до третьего круга первая ракетка России Мирра Андреева осталась пятой, выбывшая в следующем раунде Екатерина Александрова поднялась с 16-й на 14-ю строчку. Другая россиянка, Диана Шнайдер, выбыла за пределы топ-20 мирового рейтинга. Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко. На вторую позицию поднялась Ига Швентек, опередившая американку Кори Гауфф. Ранее польская теннисистка уже становилась первой ракеткой мира среди женщин, однако на ее безоговорочный успех повлиял допинг-скандал. Жасмин Паолини, уступившая в финале, теперь на восьмом месте.
Турнир в Цинциннати был подготовкой теннисистов к US Open, квалификация на который началась с 19 августа.