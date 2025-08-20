Павлюченкова сенсационно вылетела на старте турнира в Мексике

Встреча против 89-й ракетки мира продолжалась 1 час 50 минут. Павлюченкова сделала шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и не реализовала свой единственный брейк-пойнт. Ружич один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и выиграла три брейк-пойнта из пяти.
Павлюченкова, занимающая 44-е место в одиночном рейтинге WTA, потерпела четвертое поражение подряд.
Во втором круге Рузич сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, которая обыграла Леолию Жанжан из Франции (6:3, 6:4).
На турнире в Монтеррее после первого круга продолжат выступление три россиянки: Диана Шнайдер и Камилла Рахимова сыграют во втором круге друг с другом, а Екатерина Александрова встретится с австралийкой Айлой Томлянович. Матчи пройдут в ночь на четверг, 21 августа.
Турнир в Монтеррее завершится в субботу, 23 августа. Действующей чемпионкой турнира является чешка Линда Носкова, которая в прошлогоднем финале обыграла Лулу Сун из Новой Зеландии (7:6, 6:4).