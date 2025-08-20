Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Павлюченкова сенсационно вылетела на старте турнира в Мексике

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла хорватке Ане Рузич (6:7, 1:6) в первом круге турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча против 89-й ракетки мира продолжалась 1 час 50 минут. Павлюченкова сделала шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и не реализовала свой единственный брейк-пойнт. Ружич один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и выиграла три брейк-пойнта из пяти.

Павлюченкова, занимающая 44-е место в одиночном рейтинге WTA, потерпела четвертое поражение подряд.

Во втором круге Рузич сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, которая обыграла Леолию Жанжан из Франции (6:3, 6:4).

На турнире в Монтеррее после первого круга продолжат выступление три россиянки: Диана Шнайдер и Камилла Рахимова сыграют во втором круге друг с другом, а Екатерина Александрова встретится с австралийкой Айлой Томлянович. Матчи пройдут в ночь на четверг, 21 августа.

Турнир в Монтеррее завершится в субботу, 23 августа. Действующей чемпионкой турнира является чешка Линда Носкова, которая в прошлогоднем финале обыграла Лулу Сун из Новой Зеландии (7:6, 6:4).

Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
Читать дальше