Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александрова и Шнайдер вышли в полуфинал турнира WTA в Монтеррее

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Екатерина Александрова вышли в полуфинал турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Шнайдер одержала волевую победу над 21-й ракеткой мира Элизе Мертенс из Бельгии (3:6, 7:6, 7:6). В решающей партии Диана проигрывала со счетом 1:5, однако сумела забрать четыре гейма подряд, оформив два брейка, и отыграла пять матчболов.

В полуфинале Шнайдер сыграет с американкой Алисией Паркс, которая обыграла Ребекку Срамкову из Словакии (6:2, 7:5). Счет в личных встречах — 2−1 в пользу россиянки.

Александрова обыграла 23-ю ракетку мира Линду Носкову из Чехии (7:6, 4:6, 6:2). В полуфинале вторая ракетка России встретится с другой чешской теннисисткой — Марией Бузковой. Счет в личных встречах — 2−0 в пользу россиянки.

Хардовый турнир в Монтеррее завершится в субботу, 23 августа. Действующей чемпионкой турнира является Линда Носкова, которая в прошлогоднем финале обыграла Лулу Сун из Новой Зеландии (7:6, 6:4).

Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
Читать дальше