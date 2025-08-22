Александрова и Шнайдер вышли в полуфинал турнира WTA в Монтеррее

Шнайдер одержала волевую победу над 21-й ракеткой мира Элизе Мертенс из Бельгии (3:6, 7:6, 7:6). В решающей партии Диана проигрывала со счетом 1:5, однако сумела забрать четыре гейма подряд, оформив два брейка, и отыграла пять матчболов.
В полуфинале Шнайдер сыграет с американкой Алисией Паркс, которая обыграла Ребекку Срамкову из Словакии (6:2, 7:5). Счет в личных встречах — 2−1 в пользу россиянки.
Александрова обыграла 23-ю ракетку мира Линду Носкову из Чехии (7:6, 4:6, 6:2). В полуфинале вторая ракетка России встретится с другой чешской теннисисткой — Марией Бузковой. Счет в личных встречах — 2−0 в пользу россиянки.
Хардовый турнир в Монтеррее завершится в субботу, 23 августа. Действующей чемпионкой турнира является Линда Носкова, которая в прошлогоднем финале обыграла Лулу Сун из Новой Зеландии (7:6, 6:4).