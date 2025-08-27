Ричмонд
Сафиуллин в пяти сетах обыграл Монфиса и в первом круге US Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин победил француза Гаэля Монфиса (6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4) в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч против 49-й ракетки мира продолжался 2 часа 45 минут. Сафиуллин сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. Монфилс сделал 15 подач навылет, совершил 10 двойных ошибок и реализовал шесть из семи брейк-пойнтов.

Сафиуллин впервые в сезоне выиграл матч на турнире Большого шлема, а также повторил свой лучший результат на US Open. Во втором круге 28-летний россиянин сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который обыграл британца Билли Харриса (6:4, 7:6, 6:4).

Таким образом, Сафиуллин стал третьим россиянином наряду с Кареном Хачановым и Андреем Рублевым, которому удалось пройти барьер первого круга US Open в мужском одиночном разряде. В стартовом матче в Нью-Йорке проиграл только Даниил Медведев, уступивший французу Бенжамену Бонзи (3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6).

Расписание второго круга US Open, мужской одиночный разряд

28 августа, четверг:

  • Андрей Рублев (Россия, 15) — Тристан Бойер (США, 113)
  • Карен Хачанов (Россия, 9) — Камиль Майхшак (Польша, 76)
  • Роман Сафиуллин (Россия, 94) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27)

Российские теннисисты дважды побеждали на US Open: в 2000 году победу одержал Марат Сафин, а в 2021 году его успех повторил Даниил Медведев.

US Open завершится 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл американца Тейлора Фрица (6:3, 6:4, 7:5).

