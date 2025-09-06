Матч Соболенко — Анисимова 6 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Арина Соболенко сегодня будет защищать чемпионский титул US Open. В этом году у белорусской теннисистки еще не было побед на турнирах «Большого шлема». В Австралии и Франции Соболенко проиграла в финале, а на Уимблдоне — в полуфинале. При этом в Англии первая ракетка мира уступила как раз Аманде Анисимовой (4:6, 6:4, 4:6). Соболенко довольно легко добралась до финала в Нью-Йорке. В ½ финала Арина прошла без борьбы, потому что ее соперница снялась с турнира, а единственный сет на US Open она проиграла Джессике Пегуле в полуфинале.