Матч Соболенко — Анисимова 6 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Женский финал US Open Соболенко — Анисимова пройдет в Нью-Йорке на стадионе Артура Эша и начнется в 23:05 мск. В прямом эфире игру покажут паблики VK и зарубежные каналы, доступные в IPTV. Победитель финала получит 5 млн долларов, проигравший — 2,5 млн.
Арина Соболенко сегодня будет защищать чемпионский титул US Open. В этом году у белорусской теннисистки еще не было побед на турнирах «Большого шлема». В Австралии и Франции Соболенко проиграла в финале, а на Уимблдоне — в полуфинале. При этом в Англии первая ракетка мира уступила как раз Аманде Анисимовой (4:6, 6:4, 4:6). Соболенко довольно легко добралась до финала в Нью-Йорке. В ½ финала Арина прошла без борьбы, потому что ее соперница снялась с турнира, а единственный сет на US Open она проиграла Джессике Пегуле в полуфинале.
Для Анисимовой это второй финал «Большого шлема» в карьере. На Уимблдоне этим летом у американки не получилось навязать борьбу Иге Швентек — все закончилось редким разгромом 0:6, 0:6. Сейчас Аманда — 8-я сеяная на Открытом чемпионате США, в Нью-Йорке за весь турнир она проиграла только две партии. В четвертьфинале Анисимова отомстила Швентек, выиграв у польки в двух сетах. У американки хорошая статистика на US Open: первое место по активно выигранным очкам (177), второе место по эйсам (35) и третье по брейкам (29).
Для Соболенко американская теннисистка — самый неудобный соперник. Никто не обыгрывал Арину чаще, чем Анисимова. В личных встречах Аманда ведет 6−3.
Букмекеры с осторожностью называют Соболенко фаворитом финала US Open. На победу первой ракетки мира дают коэффициент 1,51, на победу Анисимовой — 2,75. Тотал меньше 2,5 сетов стоит 1,61, а тотал меньше 21,5 геймов — 2,07. На то, что в матче будет тай-брейк, можно поставить за 3,00.