Соболенко заработала рекордные призовые за всю историю тенниса

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и испанец Карлос Алькарас получили рекордные призовые в истории мирового тенниса. Об этом сообщает официальный сайт US Open.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В финале US Open Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4), а Соболенко защитила титул, победив американку Аманду Анисимову (6:3, 7:6).

Алькарас и Соболенко заработали по 5 млн долларов, а Синнер и Анисимова за выход в финал получили по 2,5 млн долларов. Для сравнения, бывшая вторая ракетка мира и одна из лучших российских теннисисток 2000-х годов Анастасия Мыскина за всю карьеру заработала всего 5,6 млн долларов призовых.

Благодаря триумфу на US Open Соболенко поднялась на четвертое место по призовым в истории женского тенниса, заработав суммарно 42,3 млн долларов. Она опередила свою соотечественницу Викторию Азаренко ($38,8 млн) и россиянку Марию Шарапову ($38,7 млн).

Лидеры по призовым в истории женского тенниса:

  1. Серена Уильямс (США) — 94,8 млн долларов
  2. Винус Уильямс (США) — 42,9 млн долларов
  3. Ига Швентек (Польша) — 42,6 млн долларов
  4. Арина Соболенко (Беларусь) — 42,3 млн долларов
  5. Симона Халеп (Румыния) — 40,2 млн долларов

Общий призовой фонд US Open составил 90 млн долларов, что является рекордом в истории тенниса. Среди российских теннисистов больше всего призовых заработали Андрей Рублев и Екатерина Александрова — за вылет в четвертом круге они получили по 400 тыс. долларов.

