Медведев и Рублев узнали соперников по первому кругу Пекина

Также в Пекине сыграет вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В первом круге он сыграет против Марина Чилича из Хорватии. Синнер выигрывал турнир в Пекине в 2023 году. Спустя год Синнер вновь вышел в финал, но уступил испанцу Карлосу Алькарасу.