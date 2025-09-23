Ричмонд
Медведев и Рублев узнали соперников по первому кругу Пекина

Определились соперники российских теннисистов на турнире категории АТР 500 в Пекине.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, турнир в Пекине пройдет с 25 сентября по 1 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет чуть более $4 млн.

18-я ракетка мира и прошлогодний полуфиналист турнира в Пекине россиянин Даниил Медведев в первом круге сыграет с представителем Великобритании Кэмероном Норри, который занимает 34-е место в мировом рейтинге. Счет личных встреч между теннисистами 4−1 в пользу Медведева.

14-я ракетка мира Андрей Рублев в первом раунде сыграет с итальянцем Флавио Коболли, который располагается на 25 месте рейтинга АТР. Ранее спортсмены встречались один раз в финале турнира в Гамбурге, где победу одержал Коболли.

10-я ракетка мира Карен Хачанов встретится в первом круге с 38-й ракеткой мира Александром Мюллером из Франции. Счет личных встреч между Хачановым и Мюллером 1−0 в пользу россиянина.

Также в Пекине сыграет вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В первом круге он сыграет против Марина Чилича из Хорватии. Синнер выигрывал турнир в Пекине в 2023 году. Спустя год Синнер вновь вышел в финал, но уступил испанцу Карлосу Алькарасу.


