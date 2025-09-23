Ушел из жизни «теннисный отец» Новака Джоковича

Никола Пилич поднимался до шестого места в мировом рейтинге, выиграл US Open 1970 года в парном разряде и дошел до финала «Ролан Гаррос» в одиночном разряде в 1973 году.
Из-за Пилича произошел знаменитый бойкот Уимблдона-1973. Спортсмен был отстранен Международной федерацией тенниса (ITF) за отказ играть за сборную Югославии в одном из матчей Кубка Дэвиса, из-за чего тот не мог выступать на Уимблдоне. В итоге бойкот в его поддержку был организован недавно созданной Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP), турнир пропустили более 80 ведущих теннисистов, включая действующего чемпиона Стэна Смита.
После завершения игровой карьеры в 1978 году Пилич начал тренерскую работу. Хорват тренировал Джоковича в возрасте с 12 до 16 лет. Новак Джокович впоследствии неоднократно называл Пилича своим «теннисным отцом».
Также среди подопечных Пилича — победитель Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич, немец Михаэль Штих, включенный в Международный зал теннисной славы в 2018 году, и бывшая 10-я ракетка мира латвийский теннисист Эрнест Гулбис.
Пилич привел три разные сборные к победе в Кубке Дэвиса — Германию (1988, 1989, 1993), Хорватию (2005) и Сербию (2010).