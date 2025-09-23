Ушел из жизни «теннисный отец» Новака Джоковича

Из-за Пилича произошел знаменитый бойкот Уимблдона-1973. Спортсмен был отстранен Международной федерацией тенниса (ITF) за отказ играть за сборную Югославии в одном из матчей Кубка Дэвиса, из-за чего тот не мог выступать на Уимблдоне. В итоге бойкот в его поддержку был организован недавно созданной Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP), турнир пропустили более 80 ведущих теннисистов, включая действующего чемпиона Стэна Смита.