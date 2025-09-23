Александр Бублик выиграл четвертый турнир в сезоне

В финале 19-я ракетка мира Бублик встречался с представителем Франции Валентеном Руайе, который занимает 88-е место в рейтинге АТР. Руайе впервые в карьере дошел до этой стадии на турнирах под эгидой АТР. Встреча завершилась победой Бублика в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Спортсмены провели на корте 1 час 53 минуты.