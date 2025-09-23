Александр Бублик выиграл четвертый турнир в сезоне

В финале 19-я ракетка мира Бублик встречался с представителем Франции Валентеном Руайе, который занимает 88-е место в рейтинге АТР. Руайе впервые в карьере дошел до этой стадии на турнирах под эгидой АТР. Встреча завершилась победой Бублика в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Спортсмены провели на корте 1 час 53 минуты.
Для Александра Бублика титул в Ханчжоу стал четвертым в сезоне и восьмым в карьере. Ранее Бублик одержал победу на турнире категории АТР 500 в немецком Галле, а также на соревнованиях в швейцарском Гштааде и австрийском Китцбюэле (оба — АТР 250).
В live-рейтинге Бублик поднялся на рекордное для себя 16-е место.
Александр Бублик стал четвертым игроком в этом сезоне, кто вышел в финал на всех покрытиях. Ранее таким достижением отметились испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер и представитель Германии Александр Зверев.
После турнира в Ханчжоу первая ракетка Казахстана отправится в Пекин. В матче первого круга турнира категории АТР 500 Бублик встретится с победителем квалификации, который определится позднее.