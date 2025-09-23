Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Бублик выиграл четвертый турнир в сезоне

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик завоевал титул на турнире категории АТР 250 в китайском Ханчжоу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Ролан Гаррос

В финале 19-я ракетка мира Бублик встречался с представителем Франции Валентеном Руайе, который занимает 88-е место в рейтинге АТР. Руайе впервые в карьере дошел до этой стадии на турнирах под эгидой АТР. Встреча завершилась победой Бублика в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Спортсмены провели на корте 1 час 53 минуты.

Для Александра Бублика титул в Ханчжоу стал четвертым в сезоне и восьмым в карьере. Ранее Бублик одержал победу на турнире категории АТР 500 в немецком Галле, а также на соревнованиях в швейцарском Гштааде и австрийском Китцбюэле (оба — АТР 250).

В live-рейтинге Бублик поднялся на рекордное для себя 16-е место.

Александр Бублик стал четвертым игроком в этом сезоне, кто вышел в финал на всех покрытиях. Ранее таким достижением отметились испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер и представитель Германии Александр Зверев.

После турнира в Ханчжоу первая ракетка Казахстана отправится в Пекин. В матче первого круга турнира категории АТР 500 Бублик встретится с победителем квалификации, который определится позднее.