Потапова обыграла 10-кратную чемпионку ТБШ на турнире в Пекине

Во втором круге турнира в Пекине Анастасия Потапова сыграет с канадской теннисисткой Викторией Мбоко, которая занимает 23-ю строчку мирового рейтинга. Мбоко стала сенсацией турнира категории WTA 1000 в Монреале. Она завоевала первый титул в карьере, попутно обыграв 4-кратную чемпионку ТБШ Наоми Осаку из Японии, победительницу US Open-2023 и «Ролан Гаррос»-2025 Коко Гауфф из США, а также чемпионку Уимблдона-2022 Елену Рыбакину из Казахстана.