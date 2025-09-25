Потапова обыграла 10-кратную чемпионку ТБШ на турнире в Пекине

59-я ракетка мира Потапова встречалась с 10-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в парном разряде Катериной Синяковой из Чехии. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты.
Во втором круге турнира в Пекине Анастасия Потапова сыграет с канадской теннисисткой Викторией Мбоко, которая занимает 23-ю строчку мирового рейтинга. Мбоко стала сенсацией турнира категории WTA 1000 в Монреале. Она завоевала первый титул в карьере, попутно обыграв 4-кратную чемпионку ТБШ Наоми Осаку из Японии, победительницу US Open-2023 и «Ролан Гаррос»-2025 Коко Гауфф из США, а также чемпионку Уимблдона-2022 Елену Рыбакину из Казахстана.
В этом сезоне на счету Анастасии Потаповой один титул. Она стала победительницей турнира категории WTA 250 в Румынии, обыграв в финале представительницу Италии Лючию Бронзетти.
В конце июля Потапова вернулась в тур после травмы из-за которой россиянка пропустила третий в сезоне турнир Большого шлема — Уимблдон.
Турнир категории WTA 1000 завершится в Пекине 5 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Коко Гауфф, в прошлогоднем финале она обыграла чешку Каролину Мухову (6:1, 6:3).