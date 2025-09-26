Рыбакина с трудом вышла в третий круг «тысячника» в Пекине

Матч против 90-й ракетки мира продолжался 2 часа 30 минут. Рыбакина выполнила восемь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Ее соперница сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов.
Во втором сете при счете 5:4 в пользу Макнелли Рыбакина взяла медицинский тайм-аут. Физиотерапевт массировал 26-летней теннисистки правую руку и локоть.
В третьем круге Рыбакина сыграет против 66-й ракетки мира Евы Лис из Германии, которая обыграла американку Иву Йович (6:3, 4:6, 7:5).
Рыбакина занимает десятое место в одиночном рейтинге WTA. До 2018 года уроженка Москвы представляла Россию, после чего сменила спортивное гражданство и начала выступать за Казахстан.
Хардовый турнир в Пекине с призовым фондом 8,9 млн долларов завершится в воскресенье, 5 октября. Действующей чемпионкой турнира является американка Коко Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову (6:1, 6:3).