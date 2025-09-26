Рыбакина с трудом вышла в третий круг «тысячника» в Пекине

Матч против 90-й ракетки мира продолжался 2 часа 30 минут. Рыбакина выполнила восемь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Ее соперница сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов.