Рублев и Хачанов без борьбы вышли в полуфинал Пекина в паре

В ¼ финала Хачанов и Рублев должны были встретится с представителями Великобритании, которые занимают первое и второе место в мировом парном рейтинге, Ллойдом Гласспулом и Джулианом Кэшем соответственно. Британцы не вышли на матч и им засчитали автоматическое поражение.
За выход в финал турнира Рублев и Хачанов поборются с Бенжаменом Бонзи из Франции и Таллоном Грикспором из Нидерландов.
Напомним, и Рублев и Хачанов уже не участвуют в соревнованиях в одиночном разряде. 14-я ракетка мира Рублев в первом круге уступил Флавио Коболли из Италии, первая ракетка России Хачанов на этой же стадии проиграл Александру Мюллеру из Франции.
В одиночном разряде из россиян на турнире продолжает борьбу 18-я ракетка мира Даниил Медведев. Сегодня, 29 сентября, в ¼ финала он встретится с третьим номером мирового рейтинга Александром Зверевым из Германии.
Турнир категории АТР 500 в Пекине завершится 1 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 4,06 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл итальянца Янника Синнера.