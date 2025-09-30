Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев поругался с судьей на вышке на турнире в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев вступил в словесную перепалку с судьей на вышке во время полуфинального матча турнира ATP-500 в Пекине.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Соперником россиянина был 52-я ракетка мира американец Лернер Тьен (7:5, 5:7, 0:4 — отказ).

Во втором гейме третьего сета на подаче Тьена у Медведева начались судороги. Россиянин не стал принимать одну из подач американца, за что получил предупреждение от судьи на вышке. Медведев выразил недовольство этим решением, попросил выйти на корт супервайзера и начал разговор с ним, несколько раз запрещая арбитру вступать в диалог.

«Почему ты говоришь? Ты хочешь, чтобы я снялся? Скажи на камеру — ты предпочитаешь, чтобы игроки снимались? Я стараюсь изо всех сил, так какого черта я “недостаточно стараюсь”? Я вам говорю, я стараюсь изо всех сил — а кто ты такой, чтобы решать за меня? Кто ты такой? Как тебя зовут? Окей, почему ты решаешь, достаточно ли я стараюсь?

Я не буду продолжать тут со всеми вами… Если я бы и хотел сделать что-то плохое, то я не могу — меня дисквалифицируют. Почему каждый судья в мире пытается меня запугать? После US Open я стараюсь хорошо себя вести, а этот парень вот так поступает. И я должен хорошо себя вести? Почему вы пытаетесь меня запугать?», — возмущался Медведев.

После возобновления игры Медведев проиграл три гейма подряд и затем принял решение отказаться от продолжения борьбы.

В финале турнира в Пекине 19-летний Тьен сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Турнир в Пекине с призовым фондом свыше 4 млн долларов завершится в среду, 1 октября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл Синнера (6:7, 6:4, 7:6).

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше