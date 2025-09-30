Медведев поругался с судьей на вышке на турнире в Пекине

Соперником россиянина был 52-я ракетка мира американец Лернер Тьен (7:5, 5:7, 0:4 — отказ).
Во втором гейме третьего сета на подаче Тьена у Медведева начались судороги. Россиянин не стал принимать одну из подач американца, за что получил предупреждение от судьи на вышке. Медведев выразил недовольство этим решением, попросил выйти на корт супервайзера и начал разговор с ним, несколько раз запрещая арбитру вступать в диалог.
«Почему ты говоришь? Ты хочешь, чтобы я снялся? Скажи на камеру — ты предпочитаешь, чтобы игроки снимались? Я стараюсь изо всех сил, так какого черта я “недостаточно стараюсь”? Я вам говорю, я стараюсь изо всех сил — а кто ты такой, чтобы решать за меня? Кто ты такой? Как тебя зовут? Окей, почему ты решаешь, достаточно ли я стараюсь?
Я не буду продолжать тут со всеми вами… Если я бы и хотел сделать что-то плохое, то я не могу — меня дисквалифицируют. Почему каждый судья в мире пытается меня запугать? После US Open я стараюсь хорошо себя вести, а этот парень вот так поступает. И я должен хорошо себя вести? Почему вы пытаетесь меня запугать?», — возмущался Медведев.
После возобновления игры Медведев проиграл три гейма подряд и затем принял решение отказаться от продолжения борьбы.
В финале турнира в Пекине 19-летний Тьен сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Турнир в Пекине с призовым фондом свыше 4 млн долларов завершится в среду, 1 октября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл Синнера (6:7, 6:4, 7:6).