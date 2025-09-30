Медведев поругался с судьей на вышке на турнире в Пекине

«Почему ты говоришь? Ты хочешь, чтобы я снялся? Скажи на камеру — ты предпочитаешь, чтобы игроки снимались? Я стараюсь изо всех сил, так какого черта я “недостаточно стараюсь”? Я вам говорю, я стараюсь изо всех сил — а кто ты такой, чтобы решать за меня? Кто ты такой? Как тебя зовут? Окей, почему ты решаешь, достаточно ли я стараюсь?



Я не буду продолжать тут со всеми вами… Если я бы и хотел сделать что-то плохое, то я не могу — меня дисквалифицируют. Почему каждый судья в мире пытается меня запугать? После US Open я стараюсь хорошо себя вести, а этот парень вот так поступает. И я должен хорошо себя вести? Почему вы пытаетесь меня запугать?», — возмущался Медведев.