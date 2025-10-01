Хачанов и Рублев уступили в финале парного разряда турнира в Пекине

Хачанов и Рублев в финале встречались с Харри Хелиеваарой из Финляндии и представителем Великобритании Генри Паттеном. Матч завершился на решающем тай-брейке. Первая партия осталась за россиянами 6:4, во второй — верх взяли их соперники 6:3. Тай-брейк завершился со счетом 10:8 в пользу Хелиеваары и Паттена.
Для Хачанова и Рублева это уже пятый совместный финал турнира ATP в парном разряде. Вместе им удалось выиграть лишь один титул — в 2023 году они стали чемпионами на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде.
Напомним, Хачанов и Рублев без борьбы прошли в полуфинал турнира на отказе первой и второй ракетки мира в парном разряде британцев Ллойда Гласспула и Джулиана Кэшем соответственно. В ½ финала россияне обыграли пару Бенжамен Бонзи (Франция) — Таллон Грикспур (Нидерланды) со счетом 6:4, 6:2.
И Рублев и Хачанов вылетели на ранней стадии соревнований в одиночном разряде. 14-я ракетка мира Рублев в первом круге уступил Флавио Коболли из Италии, первая ракетка России Хачанов на этой же стадии проиграл Александру Мюллеру из Франции.
Турнир категории АТР 500 в Пекине завершится 1 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 4,06 млн.