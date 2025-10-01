Ричмонд
39-летний Монфис завершит карьеру в следующем сезоне

Полуфиналист двух турниров «Большого шлема» французский теннисист Гаэль Монфис сообщил о том, что завершит карьеру в 2026 году.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Монфис сообщил, что его последним турниром под эгидой ATP станет «Мастерс» в Париже.

«Я отметил 39‑летие месяц назад и хочу сообщить, что грядущий сезон станет для меня последним в качестве профессионального теннисиста», — написал француз в социальных сетях.

Также в своем заявлении по поводу завершения карьеры Монфис выразил благодарность своей жене, украинской теннисистке Элине Свитолиной, близким и соперникам, включая Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея.

Ранее Монфис получил травму в матче первого круга на турнире ATP 250 в китайском Чэнду. Он встречался с Александром Шевченко из Казахстана и не смог продолжить игру при счете 6:7 (3:7), 6:3, 1:0.

Гаэль Монфис за свою карьеру завоевал 13 титулов на уровне АТР. Он дважды выходил в финал турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос»-2008 и Открытый чемпионат США-2016). Также в составе сборной Франции теннисист дважды дошел до финала Кубка Дэвиса (2010, 2014).