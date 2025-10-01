Синнер сравнялся по числу титулов АТР с Николаем Давыденко

Вторая ракетка мира Синнер в финале играл против представителя США Лернера Тьена, который занимает 52-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась победой итальянца в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 13 минут.
Янник Синнер в третий раз вышел в финал турнира в Пекине. В решающем матче прошлого года он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, который в этом году не приехал в Пекин. Алькарас сыграл в Токио и завоевал титул, обыграв в финале американца Тейлора Фрица.
Для Синнера титул в Пекине стал 21-м в карьере. Он сравнялся по этому показателю с экс-третьей ракеткой мира и 4-кратным полуфиналистом турниров «Большого шлема» россиянином Николаем Давыденко.
24-летний Синнер одержал 42-ю победу в сезоне и завоевал третий титул, ранее он стал победителем Открытого чемпионата Австралии и впервые в карьере выиграл Уимблдон, обыгра в в финале Карлоса Алькараса.
После Пекина Янник Синнер отправится на «Мастерс» в Шанхай, где он является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале спортсмен в решающем матче был сильнее серба Новака Джоковича.
«Мастерс» в Шанхае завершится 12 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $9,1 млн.