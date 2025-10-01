Синнер сравнялся по числу титулов АТР с Николаем Давыденко

Янник Синнер в третий раз вышел в финал турнира в Пекине. В решающем матче прошлого года он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, который в этом году не приехал в Пекин. Алькарас сыграл в Токио и завоевал титул, обыграв в финале американца Тейлора Фрица.