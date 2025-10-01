Потапова проиграла Носковой и вылетела с «тысячника» в Пекине

Встреча против 32-й ракетки мира продолжалась 1 час 27 минут. Потапова допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. Носкова выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов.
Во втором сете Потапова была вынуждена взять медицинский тайм-аут из-за проблем с правым плечом.
В четвертьфинале Носкова сыграет с победительницей сегодняшнего матча между первой ракеткой России Миррой Андреевой и британкой Сонай Картал.
Хардовый турнир в Пекине с призовым фондом 8,9 млн долларов завершится в воскресенье, 5 октября. Действующей чемпионкой турнира является американка Коко Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову (6:1, 6:3).