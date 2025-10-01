Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине

Первая ракетка России Андреева встречалась с представительницей Великобритании Сонай Картал, которая занимает 81-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой британской спортсменки в трех сетах со счетом 7:5, 2:6, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут.
В следующем круге Картал сыграет против представительницы Чехии Линды Носковой. Ранее Носкова выбила с турнира 59-ю ракетку мира россиянку Анастасию Потапову (6:2, 6:4).
Сегодня, 1 октября, на турнире в Пекине определится последняя пара четвертьфиналисток. В матче ⅛ финала сыграют чемпионка Уимблдона-2025 и вторая ракатка мира Ига Швентек из Польши и представительница США Эмма Наварро, а также украинка Марта Костюк и 7-й номер мирового рейтинга американка Джессика Пегула.
Турнир категории WTA 1000 завершится в Пекине 5 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Коко Гауфф, в прошлогоднем финале она обыграла чешку Каролину Мухову (6:1, 6:3).