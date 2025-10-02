Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шанхае установили терракотовую статую Янника Синнера: видео

В Шанхае продолжается традиция турнира — изготавливать статуи всех чемпионов в образе воинов Терракотовой армии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Увековечиваем нашего чемпиона 2024 года Синнера его собственной терракотовой статуей», — отметили организаторы теннисного турнира.

«Он определенно выглядит круче меня», — такими словами 24-летний Синнер оценил статую на презентации.

Итальянский теннисист Янник Синнер является действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае и первым сеяным на данном престижном турнире.

1 октября Синнер выиграл титул в Пекине, разгромив американца Лернера Тьена со счетом 6:2, 6:2. Теперь он готовится защитить свой титул в Шанхае, где турнир категории «Мастерс» проходит с 1 по 12 октября.

Янник Синнер в настоящий момент занимает вторую строчку рейтинга ATP. отставая от испанца Карлоса Алькараса. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах «Большого шлема».

Терракотовая армия — принятое название захоронения более 8000 полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов у мавзолея первого императора объединенного Китая Цинь Шихуанди. Терракотовые статуи были захоронены в конце третьего века до нашей эры, но были обнаружены лишь в 1974 году и по праву считаются одним из символов страны.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше