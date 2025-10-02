В Шанхае установили терракотовую статую Янника Синнера: видео

Терракотовая армия — принятое название захоронения более 8000 полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов у мавзолея первого императора объединенного Китая Цинь Шихуанди. Терракотовые статуи были захоронены в конце третьего века до нашей эры, но были обнаружены лишь в 1974 году и по праву считаются одним из символов страны.