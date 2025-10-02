В Шанхае установили терракотовую статую Янника Синнера: видео

«Увековечиваем нашего чемпиона 2024 года Синнера его собственной терракотовой статуей», — отметили организаторы теннисного турнира.
«Он определенно выглядит круче меня», — такими словами 24-летний Синнер оценил статую на презентации.
Итальянский теннисист Янник Синнер является действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае и первым сеяным на данном престижном турнире.
1 октября Синнер выиграл титул в Пекине, разгромив американца Лернера Тьена со счетом 6:2, 6:2. Теперь он готовится защитить свой титул в Шанхае, где турнир категории «Мастерс» проходит с 1 по 12 октября.
Янник Синнер в настоящий момент занимает вторую строчку рейтинга ATP. отставая от испанца Карлоса Алькараса. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах «Большого шлема».
Терракотовая армия — принятое название захоронения более 8000 полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов у мавзолея первого императора объединенного Китая Цинь Шихуанди. Терракотовые статуи были захоронены в конце третьего века до нашей эры, но были обнаружены лишь в 1974 году и по праву считаются одним из символов страны.