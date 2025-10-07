Калинская потерпела поражение на старте турнира в Ухане

34-я ракетка мира Калинская встречалась с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой, которая располагается на 68-м месте в мировом рейтинге. Матч завершился победой Шрамковой в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 2 минуты.
В следующем круге Шрамкова сыграет с действующей победительницей турнира и первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.
В другом матче дня еще одна россиянка Вероника Кудерметова также не смогла преодолеть барьер первого раунда. 29-я ракетка мира Кудерметова уступила представительнице Польши Магдалене Френх со счетом 3:6, 6:2, 3:6. Во втором круге Френх встретится с Каролиной Муховой из Чехии.
Ранее во второй круг соревнований в Ухане прошли Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. За выход в следующий раунд Самсонова поборется с представительницей США Софьей Кенин, а Александрова с соотечественницей Кенин Энн Ли.
Турнир категории WTA 1000 завершится в Ухане 12 октября. Его общий призовой фонд составляет $3,6 млн. В прошлогоднем финале Арина Соболенко обыграла представительницу Китая Чжэн Цин Вэнь и завоевала третий подряд титул.