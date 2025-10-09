Александрова уступила американке в ⅛ финала турнира в Ухане

11-я ракетка мира Александрова встречалась с Джессикой Пегулой из США, которая располагается на 6-м месте в мировом рейтинге. Встреча завершилась победой Пегулы в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 6 минут.
Для Пегулы выход в ¼ финала стал 10-м в сезоне. В четвертьфинале турнира в Ухане Джессика Пегула сыграет с победительницей матча между Ивой Йович из США и представительницей Чехии Катериной Синяковой.
Также сегодня свой матч третьего круга проведет россиянка Людмила Самсонова. 20-я ракетка мира Самсонова встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, которая лидирует в мировом рейтинге.
Заключительный в сезоне турнир категории WTA 1000 завершится в Ухане 12 октября. Его общий призовой фонд составляет $3,6 млн. В прошлогоднем финале первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь и завоевала третий подряд титул (2018, 2019, 2024).