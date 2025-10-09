Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александрова уступила американке в ⅛ финала турнира в Ухане

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в матче третьего круга турнира категории WTA 1000 в китайском Ухане.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

11-я ракетка мира Александрова встречалась с Джессикой Пегулой из США, которая располагается на 6-м месте в мировом рейтинге. Встреча завершилась победой Пегулы в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 6 минут.

Для Пегулы выход в ¼ финала стал 10-м в сезоне. В четвертьфинале турнира в Ухане Джессика Пегула сыграет с победительницей матча между Ивой Йович из США и представительницей Чехии Катериной Синяковой.

Также сегодня свой матч третьего круга проведет россиянка Людмила Самсонова. 20-я ракетка мира Самсонова встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, которая лидирует в мировом рейтинге.


Заключительный в сезоне турнир категории WTA 1000 завершится в Ухане 12 октября. Его общий призовой фонд составляет $3,6 млн. В прошлогоднем финале первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь и завоевала третий подряд титул (2018, 2019, 2024).

Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
Читать дальше