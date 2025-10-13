Россиянка и украинка выиграли турнир в США в парном разряде

В финале российско-украинский дуэт обыграл австралийку Оливию Гадеки и польку Оливию Линсер со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 10:8.
Турнир в штате Оклахома проводится с 2024 года и относится к ITF World Tennis Tour. Это третий уровень профессиональных женских теннисных турниров после WTA Challengers и WTA Tour.
24-летняя Анастасия Тихонова имеет большой опыт выступлений на профессиональном уровне, а наивысшим достижением в одиночном разряде для нее стало 151-е место в рейтинге WTA. В парном разряде россиянка поднималась до 104-й позиции. На данный момент Тихонова занимает 335-ю строчку в мировом рейтинге. Валерии Страховой 30 лет. Она была на 97-м месте в парном разряде в 2024 году, а в 2023-м играла в парном финале.
Российские спортсмены выступают на турнирах категории ATP и WTA без национальной символики.
Ранее первая ракетка Украины (13-я строчка рейтинга WTA) Элина Свитолина призвала к более жестким мерам против российских спортсменов. Теннисистка отметила, что спорт не может находиться вне политики, так как его используют для пропаганды. «Некоторые шаги уже были предприняты, например запрет флагов или ограничение участия, но необходимы более жесткие меры», — заявила Свитолина.