Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка и украинка выиграли турнир в США в парном разряде

Россиянка Анастасия Тихонова и украинка Валерия Страхова одержали победу в парном разряде на турнире категории W100. Соревнования прошли в Эдмонде (США).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В финале российско-украинский дуэт обыграл австралийку Оливию Гадеки и польку Оливию Линсер со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 10:8.

Турнир в штате Оклахома проводится с 2024 года и относится к ITF World Tennis Tour. Это третий уровень профессиональных женских теннисных турниров после WTA Challengers и WTA Tour.

24-летняя Анастасия Тихонова имеет большой опыт выступлений на профессиональном уровне, а наивысшим достижением в одиночном разряде для нее стало 151-е место в рейтинге WTA. В парном разряде россиянка поднималась до 104-й позиции. На данный момент Тихонова занимает 335-ю строчку в мировом рейтинге. Валерии Страховой 30 лет. Она была на 97-м месте в парном разряде в 2024 году, а в 2023-м играла в парном финале.

Российские спортсмены выступают на турнирах категории ATP и WTA без национальной символики.

Ранее первая ракетка Украины (13-я строчка рейтинга WTA) Элина Свитолина призвала к более жестким мерам против российских спортсменов. Теннисистка отметила, что спорт не может находиться вне политики, так как его используют для пропаганды. «Некоторые шаги уже были предприняты, например запрет флагов или ограничение участия, но необходимы более жесткие меры», — заявила Свитолина.