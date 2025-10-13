Россиянка и украинка выиграли турнир в США в парном разряде

24-летняя Анастасия Тихонова имеет большой опыт выступлений на профессиональном уровне, а наивысшим достижением в одиночном разряде для нее стало 151-е место в рейтинге WTA. В парном разряде россиянка поднималась до 104-й позиции. На данный момент Тихонова занимает 335-ю строчку в мировом рейтинге. Валерии Страховой 30 лет. Она была на 97-м месте в парном разряде в 2024 году, а в 2023-м играла в парном финале.