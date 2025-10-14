Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в WTA 500 в Нинбо

Она смогла обыграть китайскую соперницу Ханьюй Го. Встреча завершилась со счетом 6:2,6:4. За 1 час 54 минуты на корте выиграла 57% очков на первой подаче, сделала шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-поинтов. На счету Го два эйса, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Китаянка Го Ханью расположилась лишь на 190-й позиции в рейтинге WTA.