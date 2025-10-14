Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в WTA 500 в Нинбо

Российская теннисистка 18-я ракетка мира Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай).
Она смогла обыграть китайскую соперницу Ханьюй Го. Встреча завершилась со счетом 6:2,6:4. За 1 час 54 минуты на корте выиграла 57% очков на первой подаче, сделала шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-поинтов. На счету Го два эйса, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Китаянка Го Ханью расположилась лишь на 190-й позиции в рейтинге WTA.
Действующая чемпионка — Дарья Касаткина, которая обыграла в прошлом финале россиянку Мирру Андрееву. Турнир в Нинбо проходит с 13 октября до 19 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.
Во втором круге Самсонова сыграет с американкой Маккартни Кесслер (33-й номер рейтинга). Она в своём матче переиграла соотечественницу Софию Кенин. Кесслер одержала убедительную победу со счётом 6:1, 6:0. Самсонова занимает 18-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.
Отметим, что в шести последних турнирах Самсонова не проходила дальше третьего раунда. Последним удачным для нее турниром был Уимблдон, где она дошла жо четвертьфинала.