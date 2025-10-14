Ричмонд
Джокович — о борьбе за титулы ТБШ: «Я не собираюсь сдаваться»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович заявил, что намерен побороться за то, чтобы завоевать 25-й титул.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В нынешнем сезоне 38-летний серб дошел до полуфинала на всех четырех турнирах «Большого шлема».

«Я могу делать только то, что в моих силах. В будущем мне будет очень сложно преодолеть препятствие в лице Синнера и Алькараса на турнирах Большого шлема. Думаю, в формате трехсетовых турниров у меня больше шансов, но на пятисетовиках все становится сложнее. Но в этом смысле я не собираюсь сдаваться и отказываться от турниров “Большого шлема”. Я постараюсь выйти в финал и побороться хотя бы за еще один трофей», — сказал Джокович в интервью Corriere della Sera.

Новак Джокович 10 раз побеждал на Australian Open. 7 раз на Уимблдоне, 4 раза на US Open и трижды — на «Ролан Гаррос». Он рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт).

В прошлом году Новак завоевал золото на Олимпиаде в Париже в одиночном разряде, став самым возрастным теннисистом с подобным достижением. Также на его счета бронзовая медаль на Играх в Пекине в 2008 году. Тогда победил испанец Рафаэль Надаль.