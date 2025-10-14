Джокович — о борьбе за титулы ТБШ: «Я не собираюсь сдаваться»

«Я могу делать только то, что в моих силах. В будущем мне будет очень сложно преодолеть препятствие в лице Синнера и Алькараса на турнирах Большого шлема. Думаю, в формате трехсетовых турниров у меня больше шансов, но на пятисетовиках все становится сложнее. Но в этом смысле я не собираюсь сдаваться и отказываться от турниров “Большого шлема”. Я постараюсь выйти в финал и побороться хотя бы за еще один трофей», — сказал Джокович в интервью Corriere della Sera.