Медведев за час обыграл Марожана и вышел в полуфинал в Алма-Ате

14-й номер мирового рейтинга Медведев встречался с 52-й ракеткой мира из Венгрии Фабианом Марожаном. Россиянин одержал победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 6 минут. Таким образом Даниил Медведев упрочил преимущество в личных встречах с Марожаном (2−0).
В полуфинале соревнований в Казахстане Медведев встретится с 33-летним представителем Австралии Джеймсом Даквортом. Ранее россиянин уже обыгрывал Дакворта в 2021 году на турнире в Канаде. Дакворт на пути к ½ финала турнира в Алма-Ате обыграл прошлогоднего финалиста Габриэля Диалло из Канады, а также одержал победу над 22-й ракеткой мира Флавио Коболли из Италии.
Турнир категории АТР 250 завершится в Алма-Ате 19 октября. Его общий призовой фонд составляет $1,05 млн. Действующим победителем турнира является 10-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов. 29-летний Хачанов не смог защитить титул, потерпев поражение во втором круге от представителя Германии Яна Леннарда-Штруффа (6:4, 6:7, 3:6).