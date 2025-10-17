Медведев за час обыграл Марожана и вышел в полуфинал в Алма-Ате

В полуфинале соревнований в Казахстане Медведев встретится с 33-летним представителем Австралии Джеймсом Даквортом. Ранее россиянин уже обыгрывал Дакворта в 2021 году на турнире в Канаде. Дакворт на пути к ½ финала турнира в Алма-Ате обыграл прошлогоднего финалиста Габриэля Диалло из Канады, а также одержал победу над 22-й ракеткой мира Флавио Коболли из Италии.