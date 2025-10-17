Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев за час обыграл Марожана и вышел в полуфинал в Алма-Ате

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвертьфинале турнира категории АТР 250 в Алма-Ате.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

14-й номер мирового рейтинга Медведев встречался с 52-й ракеткой мира из Венгрии Фабианом Марожаном. Россиянин одержал победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 6 минут. Таким образом Даниил Медведев упрочил преимущество в личных встречах с Марожаном (2−0).

В полуфинале соревнований в Казахстане Медведев встретится с 33-летним представителем Австралии Джеймсом Даквортом. Ранее россиянин уже обыгрывал Дакворта в 2021 году на турнире в Канаде. Дакворт на пути к ½ финала турнира в Алма-Ате обыграл прошлогоднего финалиста Габриэля Диалло из Канады, а также одержал победу над 22-й ракеткой мира Флавио Коболли из Италии.

Турнир категории АТР 250 завершится в Алма-Ате 19 октября. Его общий призовой фонд составляет $1,05 млн. Действующим победителем турнира является 10-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов. 29-летний Хачанов не смог защитить титул, потерпев поражение во втором круге от представителя Германии Яна Леннарда-Штруффа (6:4, 6:7, 3:6).

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше