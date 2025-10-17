«Я в деле». Уилл Смит согласился сыграть Синнера в кино

Ранее журналист предложил Синнеру выбрать актера, который мог бы сыграть его в кино.
«Пусть будет Уилл Смит. Почему бы и нет?» — сказал Синнер в видео, опубликованном в социальных сетях.
Уилл Смит отреагировал на слова Янника, выложив фото-коллаж.
«Я в деле», — написал Смит в соцсетях.
Напомним, Уилл Смит является лауреатом премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в спортивной драме «Король Ричард». Эта картина рассказывает историю Ричарда Уильямса, отца и тренера американских теннисисток Серены и Винус Уильямс.
Янник Синнер на данный момент находится в Саудовской Аравии и выступает на выставочном турнире Six Kings Slam. Он второй год подряд вышел в финал турнира, где сразится за призовые в $6 млн с первой ракеткой мира Карлосом Алькасаром из Испании.
В этом сезоне Янник Синнер стал победителем двух турниров «Большого шлема». На Открытом чемпионате Австралии итальянец обыграл в финале Александра Зверева из Германии. На Уимблдоне Синнер был сильнее Алькараса и впервые выиграл титул в Лондоне.