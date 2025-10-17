Ричмонд
«Я в деле». Уилл Смит согласился сыграть Синнера в кино

Голливудский актер Уилл Смит отреагировал на слова теннисиста Янника Синнера о том, что он бы мог сыграть его в фильме.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ранее журналист предложил Синнеру выбрать актера, который мог бы сыграть его в кино.

«Пусть будет Уилл Смит. Почему бы и нет?» — сказал Синнер в видео, опубликованном в социальных сетях.

Уилл Смит отреагировал на слова Янника, выложив фото-коллаж.

Источник: Соцсети

«Я в деле», — написал Смит в соцсетях.

Напомним, Уилл Смит является лауреатом премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в спортивной драме «Король Ричард». Эта картина рассказывает историю Ричарда Уильямса, отца и тренера американских теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Янник Синнер на данный момент находится в Саудовской Аравии и выступает на выставочном турнире Six Kings Slam. Он второй год подряд вышел в финал турнира, где сразится за призовые в $6 млн с первой ракеткой мира Карлосом Алькасаром из Испании.

В этом сезоне Янник Синнер стал победителем двух турниров «Большого шлема». На Открытом чемпионате Австралии итальянец обыграл в финале Александра Зверева из Германии. На Уимблдоне Синнер был сильнее Алькараса и впервые выиграл титул в Лондоне.

