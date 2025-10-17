Ричмонд
Международная федерация тенниса сменит название

Как сообщается на сайте организации, Международная федерация тенниса (ITF) с 1 января 2026 года будет носить название World Tennis.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Соответствующее решение было принято по итогам голосования на ежегодном общем собрании руководящего органа ITF.

«Это изменение обеспечит более четкую идентичность, которая будет более актуальна для игроков, болельщиков, партнеров и заинтересованных сторон в теннисе по всему миру и приведет бренд в соответствие с требованиями большинства наиболее известных мировых спортивных руководящих органов», — говорится в заявлении ITF.

ITF была основана в 1913 году в Париже как Международная федерация лаун-тенниса, ее переименовали в Международную федерацию тенниса в 1977 году. В настоящее время организация насчитывает 213 ассоциаций-членов.

В феврале 2022 года ITF приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Беларуси. Спортсмены из этих стран не могут участвовать в командных турнирах, проходящих под эгидой ITF.