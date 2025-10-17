Международная федерация тенниса сменит название

Соответствующее решение было принято по итогам голосования на ежегодном общем собрании руководящего органа ITF.
«Это изменение обеспечит более четкую идентичность, которая будет более актуальна для игроков, болельщиков, партнеров и заинтересованных сторон в теннисе по всему миру и приведет бренд в соответствие с требованиями большинства наиболее известных мировых спортивных руководящих органов», — говорится в заявлении ITF.
ITF была основана в 1913 году в Париже как Международная федерация лаун-тенниса, ее переименовали в Международную федерацию тенниса в 1977 году. В настоящее время организация насчитывает 213 ассоциаций-членов.
В феврале 2022 года ITF приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Беларуси. Спортсмены из этих стран не могут участвовать в командных турнирах, проходящих под эгидой ITF.