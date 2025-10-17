Шнайдер обыграла соперницу, победившую Андрееву, и вышла в полуфинал

Шнайдер и Чжу, кстати, дважды уже играли друг с другом. Сначала — на старте турнира в Наньчане (Китай) в сезоне-2023, год спустя — в финале Хуахина. Оба поединка остались за россиянкой. Линь обыграла во втором круге этого турнира россиянку Мирру Андрееву. Пятая ракетка мира вылетела с соревнований на втором этапе. Сейчас Андреева входит в топ-20 мировых теннисисток, Андреева первая в этом рейтинге в России. Китаянка очень комфортно чувствует себя дома: до встречи с Дианой она переиграла Эмму Радукану (3:6, 6:4, 6:1) и первую сеяную Мирру Андрееву (4:6, 6:3, 6:2).