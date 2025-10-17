Шнайдер обыграла соперницу, победившую Андрееву, и вышла в полуфинал

Российская теннисистка, седьмая сеяная Диана Шнайдер обыграла 219-ю ракетку мира китаянку Чжу Линь и стала полуфиналисткой турнира WTA-500 в Нинбо. Матч ¼ финала завершился со счетом 2:6, 6:3, 6:1.
Шнайдер и Чжу, кстати, дважды уже играли друг с другом. Сначала — на старте турнира в Наньчане (Китай) в сезоне-2023, год спустя — в финале Хуахина. Оба поединка остались за россиянкой. Линь обыграла во втором круге этого турнира россиянку Мирру Андрееву. Пятая ракетка мира вылетела с соревнований на втором этапе. Сейчас Андреева входит в топ-20 мировых теннисисток, Андреева первая в этом рейтинге в России. Китаянка очень комфортно чувствует себя дома: до встречи с Дианой она переиграла Эмму Радукану (3:6, 6:4, 6:1) и первую сеяную Мирру Андрееву (4:6, 6:3, 6:2).
За выход в финал Диана Шнайдер поспорит с соотечественницей Екатериной Александровой. Еще одну пару полуфиналисток представят Жасмин Паолини и Елена Рыбакина. Китаянка очень комфортно чувствовала себя на «домашнем» корте: до встречи с Дианой она переиграла Эмму Радукану (3:6, 6:4, 6:1) и первую сеяную Мирру Андрееву (4:6, 6:3, 6:2). Шнайдер и Чжу, кстати, дважды уже играли друг с другом. Сначала — на старте турнира в Наньчане в сезоне-2023, год спустя — в финале Хуахина. Оба поединка остались за россиянкой.