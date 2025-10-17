Ричмонд
Теннисист Даниил Медведев назвал худший для себя момент в сезоне

Российский теннисист Даниил Медведев назвал тяжелый момент в сезоне.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о худшем моменте за весь сезон. Он заявил, что тяжелее всего было для него проиграть в первом круге US Open.

«Если говорить про худший момент, то их было много. Наверное, назову US Open. Именно поэтому пошли изменения в команде. Надо было что-то менять и в себе, и вокруг. Потому что действительно по всем фронтам матч вышел тяжелый», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне Медведев впервые с 2017 года проиграл в первом круге US Open французу Бенджамину Бонзи. После турнира он прекратил сотрудничество с французом Жилем Сервара, которое длилось с 2017 года. Швед Томас Юханссон стал новым тренером россиянина.

В 2021-м Даниил становился чемпионом US Open. Это единственный в его карьере титул «Большого шлема».

Напомним, 2025-й стал для Медведева одним из самых тяжелых сезонов в карьере. Теннисист не завоевал ни одного титула и только один раз сыграл в финале турнира в Галле. На нескольких турнирах «Большого шлема» теннисист не прошел дальше второго раунда.

Сейчас Даниил занимает 14-е место в рейтинге ATP и стал второй ракеткой России, хотя долгое воемя был первым среди соотечественников. Медведев одержал 34 победы и потерпел 21 поражение.

