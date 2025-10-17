Теннисист Даниил Медведев назвал худший для себя момент в сезоне

«Если говорить про худший момент, то их было много. Наверное, назову US Open. Именно поэтому пошли изменения в команде. Надо было что-то менять и в себе, и вокруг. Потому что действительно по всем фронтам матч вышел тяжелый», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».