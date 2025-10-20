Ричмонд
Калинская стартовала на турнире в Токио с разгромной победы

Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге турнира категории WTA-500 в Токио обыграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (6:3, 6:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча против 86-й ракетки мира продолжалась 1 час 10 минут. Калинская сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Ламенс два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Калинская сыграет с победительницей завтрашнего матча между россиянкой Дианой Шнайдер и украинкой Даяной Ястремской. Также среди россиянок в основной сетке турнира сыграют Екатерина Александрова, которая получила третий посев и автоматическую путевку во второй круг, и Алина Чараева, успешно прошедшая квалификацию.

Хардовый турнир в Токио с призовым фондом чуть более одного миллиона долларов завершится в воскресенье, 26 октября. Действующей чемпионкой турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Софию Кенин (7:6, 6:3).