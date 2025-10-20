Калинская стартовала на турнире в Токио с разгромной победы

Встреча против 86-й ракетки мира продолжалась 1 час 10 минут. Калинская сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Ламенс два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.