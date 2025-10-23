В Саудовской Аравии будет проходить новый 10-й «Мастерс»

ATP и входящая в Саудовский суверенный фонд (PIF) компания SURJ Sports Investment подписали соглашение о сотрудничестве.
«Это соглашение знаменует новую эру в мировом теннисе и масштабную трансформацию спорта в Саудовской Аравии. Оно привлечет в страну самых знаменитых спортсменов и подарит болельщикам незабываемые впечатления», — говорится в сообщении ассоциации.
Проведение турнира начнётся с 2028 года. Сообщается, что он не станет обязательным для теннисистов и будет длиться неделю. Спортсмены сыграют на хардовом покрытии, сетка будет состоять из 56 игроков. Более точные сроки проведения турнира будут объявлены позднее.
Саудовская Аравия станет десятым местом проведения турнира серии «Мастерс» в сезоне. Турнир в Саудовской Аравии войдет в расписание с 2028 года. Девять основных турниров категории «Мастерс» проводятся в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде, Риме, Торонто/Монреале, Цинциннати, Шанхае и Париже.