В Саудовской Аравии будет проходить новый 10-й «Мастерс»

Проведение турнира начнётся с 2028 года. Сообщается, что он не станет обязательным для теннисистов и будет длиться неделю. Спортсмены сыграют на хардовом покрытии, сетка будет состоять из 56 игроков. Более точные сроки проведения турнира будут объявлены позднее.