Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Цзюцзяне

Россиянка продолжит борьбу в турнире WTA-500.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ночью с 27 на 28 октября в китайском Цзюцзяне прошел матч стартового круга женского турнира категории WTA-250. В нем встретились 95-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и 244-я в мировом рейтинге Хлоэ Паке из Франции. Встреча завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Матч прошел за 1 час 32 минуты. За это время на корте Блинкова успела выиграть 79% очков на первой подаче, допустила три двойные ошибки, сделала один эйс и реализовала 3 из 5 брейк-поинтов. Паке выполнила пять эйсов при четырех двойных ошибках и выиграла один брейк-поинт из пяти заработанных за матч.

Ранее соперницы встречались на игровом корте один раз — в рамках US Open в 2022 году. Тонда в трех сетах Паке оказалась сильнее Блинковой. Во втором раунде турнира в Цзюцзяне Анна Блинкова сыграет с 74-й ракеткой мира и шестым номером посева Анной Бондарь, представительницей Венгрии.

На харде теннисистка из России выступает не очень успешно. Она проиграла 8 из 11 последних матчей. Более того, на протяжении 11 турниров подряд россиянка не играет больше двух встреч, выбывая из соревнований. При этом, отметим, что 7 из 8 последних побед, которые она одержала, были взяты ею за два сета.