Медведев в Париже, «Спартак» — ЦСКА, Кубок Германии и Серия А: что смотреть сегодня

Теннис. ATP. «Мастерс» в Париже. 1-й круг. Хауме Мунар (Испания, 36) — Даниил Медведев (Россия, 13)
16:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Медведев стартует в Париже в попытке сгладить неудачный для себя сезон. В начале октября он прервал двухлетнюю серию без титулов, выиграв турнир в Алматы, и вернул себе звание первой ракетки России. Следующая задача — попытаться вернуть себе место в топ-10 мирового рейтинга. Медведев выигрывал турнир в Париже в 2020 году, выходил в финал в 2021-м, но в прошлом году вылетел уже после первого матча, уступив в трех сетах Алексею Попырину.
Его предстоящий соперник проводит лучший сезон на харде в своей карьере. Мунар никогда не хватал звезд с неба, но в этом сезоне прибавил 30 позиций в мировом рейтинге и продолжает двигаться вверх. За последний месяц 28-летний испанец проиграл лишь две встречи, одну из которых Джоковичу, выиграв у легенды один сет. Весной Мунар уверенно обыграл Медведева на хардовом турнире в Майами, отдав россиянину лишь пять геймов. Учитывая текущую форму испанца, предстоящий матч обещает стать непростым испытанием для Медведева.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва)
19:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
Первое московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА удалось на славу, теперь пришла очередь второго матча. Команду Алексея Жамнова шатает из стороны в сторону и во многом это происходит из-за ужасной игры в обороне. «Спартак» — худшая команда лиги по средней пропускаемости после «Лады». Мастеровитые команды активно этим моментом пользуются: «Металлург» и «Шанхай» забросили «красно-белым» по шесть шайб, московское «Динамо» — пять.
ЦСКА, судя по всему, выходит из кризиса. Подопечные Игоря Никитина одержали четыре победы подряд и постепенно возвращают утраченные позиции на старте сезона. Один из ключевых факторов успешной серии — улучшение игры в неравных составах и дисциплина при игре без шайбы. Армейцы находятся в отличной форме, чтобы взять реванш за поражение в первой встрече и продолжить движение вверх по плотной турнирной таблице Западной конференции.
Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. «Айнтрахт» (Франкфурт) — «Боруссия» (Дортмунд)
20:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Самая интересная вывеска второй раунда Кубка Германии. «Айнтрахт» — самая безбашенная команда Бундеслиги. В матчах с ее участием забивается в среднем пять (!) мячей. «Боруссия» играет в более прагматичный футбол с оглядкой на оборону, который дает результат — команда Нико Ковача проиграла лишь один матч в этом сезоне. Дортмундцы, безусловно, являются фаворитами предстоящей встречи, но исторически выезды во Франкфурт даются им крайне нелегко. Зато эти выезды регулярно дарят болельщикам большое количество забитых мячей. Надеемся, что и в этот раз команды не станут изменять себе и этот матч не станет исключением.
Футбол. Серия А. 9-й тур. «Аталанта» — «Милан»
22:45. Где смотреть: «Матч ТВ».
«Аталанта» на протяжении всего октября разочаровывает своих болельщиков, сыграв четыре ничьи подряд, будучи в каждом из этих матчей фаворитом. «Милан» также вряд ли может быть доволен своими последними результатами, уступив лидерство в чемпионате после домашней ничьи с «Пизой». Впрочем, отсутствие еврокубков позволяет «россонери» сохранять стабильность. Команда Массимилиано Аллегри не проигрывает восемь матчей подряд и до сих пор не пропустила ни одного мяча на выезде.
В личных встречах «Аталанта» выглядит очень уверенно — четыре победы и одна ничья в последних пяти матчах. Однако личная статистика тренеров не на стороне бергамасков — Юрич не выиграл ни одного из последних девяти матчей против Аллегри. Такая неопределенность дает все предпосылки к тому, что предстоящее дерби Ломбардии подарит нам интригующий и тактически насыщенный матч.
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. «Колорадо Эвеланш» — «Нью-Джерси Девилз»
04:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Центральное противостояние игрового дня в КХЛ — второе место Запада против лидера Востока. Команды играли друг с другом два дня назад и тот матч в овертайме забрал «Нью-Джерси». Для «дьяволов» эта победа стала восьмой кряду, а для «лавин» — четвертым поражением подряд. «Колорадо» попытается взять реванш и прервать неудачную серию перед своими болельщиками. «Нью-Джерси» постарается продолжить свою серию и укрепить свое лидерство. Ожидается динамичный и насыщенный матч, в котором обе команды постараются подтвердить свои амбиции на борьбу за Кубок Стэнли.