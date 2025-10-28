Медведев в Париже, «Спартак» — ЦСКА, Кубок Германии и Серия А: что смотреть сегодня

Самая интересная вывеска второй раунда Кубка Германии. «Айнтрахт» — самая безбашенная команда Бундеслиги. В матчах с ее участием забивается в среднем пять (!) мячей. «Боруссия» играет в более прагматичный футбол с оглядкой на оборону, который дает результат — команда Нико Ковача проиграла лишь один матч в этом сезоне. Дортмундцы, безусловно, являются фаворитами предстоящей встречи, но исторически выезды во Франкфурт даются им крайне нелегко. Зато эти выезды регулярно дарят болельщикам большое количество забитых мячей. Надеемся, что и в этот раз команды не станут изменять себе и этот матч не станет исключением.