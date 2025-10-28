Даниил Медведев вышел во второй круг «мастерса» в Париже

Победный матч длился 1 час 10 минут. За это время Даниил Медведев выиграл 81% очков на первой подаче, сделал три двойные ошибки и подал шесть эйсов. Он также смог реализовать четыре из семи возможных брейк-поинта. Испанский соперник при этом не заработал и не реализовал ни одного брейк-поинта, сделал одну подачу на вылет и три двойные ошибки. Ему удалось выиграть только 58% очков на первой подаче.