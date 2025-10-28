Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Даниил Медведев вышел во второй круг «мастерса» в Париже

Чуть больше, чем за час, россиянин одолел испанского соперника в первом круге.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский теннисист, чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев (13-я ракетка мира) обыграл испанца Хауме Муньяра (42-я ракетка мира) в первом круге «тысячника» в Париже со счетом 6:1, 6:3. Это был первый с 2021 года матч россиянина, который он выиграл на «Мастерсе» в Париже. В 2021-м он в финале проиграл сербу Новаку Джоковичу (6:4, 3:6, 3:6). Все последующие годы россиянин проигрывал на старте соревнований.

Победный матч длился 1 час 10 минут. За это время Даниил Медведев выиграл 81% очков на первой подаче, сделал три двойные ошибки и подал шесть эйсов. Он также смог реализовать четыре из семи возможных брейк-поинта. Испанский соперник при этом не заработал и не реализовал ни одного брейк-поинта, сделал одну подачу на вылет и три двойные ошибки. Ему удалось выиграть только 58% очков на первой подаче.

Ранее теннисисты встречались на игровом корте один раз, тогда победу одержал Муньяр, обыграв россиянина в двух сетах. Отметим, что на харде у Медведева набирается серия из шести побед в семи последних матчах.

Во втором раунде Даниил Медведев встретится с Григором Димитровым (38-й в рейтинге). Болгарин проводит первый турнир после травмы, которую он получил на Уимблдоне-2025.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше