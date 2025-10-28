Даниил Медведев вышел во второй круг «мастерса» в Париже

Российский теннисист, чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев (13-я ракетка мира) обыграл испанца Хауме Муньяра (42-я ракетка мира) в первом круге «тысячника» в Париже со счетом 6:1, 6:3. Это был первый с 2021 года матч россиянина, который он выиграл на «Мастерсе» в Париже. В 2021-м он в финале проиграл сербу Новаку Джоковичу (6:4, 3:6, 3:6). Все последующие годы россиянин проигрывал на старте соревнований.
Победный матч длился 1 час 10 минут. За это время Даниил Медведев выиграл 81% очков на первой подаче, сделал три двойные ошибки и подал шесть эйсов. Он также смог реализовать четыре из семи возможных брейк-поинта. Испанский соперник при этом не заработал и не реализовал ни одного брейк-поинта, сделал одну подачу на вылет и три двойные ошибки. Ему удалось выиграть только 58% очков на первой подаче.
Ранее теннисисты встречались на игровом корте один раз, тогда победу одержал Муньяр, обыграв россиянина в двух сетах. Отметим, что на харде у Медведева набирается серия из шести побед в семи последних матчах.
Во втором раунде Даниил Медведев встретится с Григором Димитровым (38-й в рейтинге). Болгарин проводит первый турнир после травмы, которую он получил на Уимблдоне-2025.