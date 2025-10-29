Ричмонд
Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Ларнера Тьена (6:4, 6:4) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча против 39-й ракетки мира продолжалась 1 час 20 минут. Рублев семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету его соперника пять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

«Слава богу, получилось опять хорошо играть. В самом начале были опасные моменты, он мог меня брейкануть — повезло, что получилось сохранить вот этот момент, не дать ему повести в счете. И потом получилось самому реализовать брейк. Конечно, когда чуть-чуть начинаешь выигрывать, становится легче, увереннее, поэтому получилось выиграть первый сет.

Во втором сете он начал хорошо и немножко расслабился, он быстро взял инициативу и повел в счете. Потом как-то получилось отпустить все и просто играть уже чуть ли не на пофиге. Получилось в итоге очень хорошо провести концовку», — сказал Рублев после матча.

В третьем круге Рублев встретится с седьмой ракеткой мира американцем Беном Шелтоном, который во втором круге обыграл итальянца Флавио Коболли (7:6, 6:3).

«Мастерс» в Париже завершится в воскресенье, 2 ноября. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл француза Юго Эмбера (6:2, 6:2).

