Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

«Слава богу, получилось опять хорошо играть. В самом начале были опасные моменты, он мог меня брейкануть — повезло, что получилось сохранить вот этот момент, не дать ему повести в счете. И потом получилось самому реализовать брейк. Конечно, когда чуть-чуть начинаешь выигрывать, становится легче, увереннее, поэтому получилось выиграть первый сет.



Во втором сете он начал хорошо и немножко расслабился, он быстро взял инициативу и повел в счете. Потом как-то получилось отпустить все и просто играть уже чуть ли не на пофиге. Получилось в итоге очень хорошо провести концовку», — сказал Рублев после матча.