Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

Встреча против 39-й ракетки мира продолжалась 1 час 20 минут. Рублев семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету его соперника пять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.
«Слава богу, получилось опять хорошо играть. В самом начале были опасные моменты, он мог меня брейкануть — повезло, что получилось сохранить вот этот момент, не дать ему повести в счете. И потом получилось самому реализовать брейк. Конечно, когда чуть-чуть начинаешь выигрывать, становится легче, увереннее, поэтому получилось выиграть первый сет.
Во втором сете он начал хорошо и немножко расслабился, он быстро взял инициативу и повел в счете. Потом как-то получилось отпустить все и просто играть уже чуть ли не на пофиге. Получилось в итоге очень хорошо провести концовку», — сказал Рублев после матча.
В третьем круге Рублев встретится с седьмой ракеткой мира американцем Беном Шелтоном, который во втором круге обыграл итальянца Флавио Коболли (7:6, 6:3).
«Мастерс» в Париже завершится в воскресенье, 2 ноября. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл француза Юго Эмбера (6:2, 6:2).