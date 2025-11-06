Джокович и Алькарас попали в одну группу на Итоговом турнире ATP

Джокович и Алькарас 9 раз встречались на кортах. На данный момент счет в противостоянии — 5−4 в пользу титулованного серба. Теннисисты дважды играли друг с другом в финалах турниров «Большого шлема». Оба раза победу праздновал более молодой спортсмен. Джокович и Алькарас выявляли сильнейшего и в финале Олимпийского теннисного турнира в одиночном разряде. В Париже-2024 золотую медаль завоевал Новак.