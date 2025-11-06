Ричмонд
Джокович и Алькарас попали в одну группу на Итоговом турнире ATP

Стал известен состав групп итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдет в итальянском Турине.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По итогам жеребьевки в группу Джимми Коннорса вошли испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович, американец Тейлор Фриц и австралиец Алекс де Минаур.

В группе Бьорна Борга сыграют первая ракетка мира лидер мирового рейтинга и действующий победитель турнира итальянец Янник Синнер, представитель Германии Александр Зверев и американец Бен Шелтон. Последним участником соревнования станет либо канадец Феликс Оже-Альяссим, либо итальянец Лоренцо Музетти — имя восьмого участника станет известно на этой неделе по итогам турнира в Афинах. Итальянский теннисист обойдет соперника в чемпионской гонке, если завоюет титул в Греции.

Итоговый турнир ATP пройдет с 10 по 16 ноября в Турине. В соревновании примут участие восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Впервые с 2018 года на Итоговом турнире ATP не выступят российские спортсмены.

Джокович и Алькарас 9 раз встречались на кортах. На данный момент счет в противостоянии — 5−4 в пользу титулованного серба. Теннисисты дважды играли друг с другом в финалах турниров «Большого шлема». Оба раза победу праздновал более молодой спортсмен. Джокович и Алькарас выявляли сильнейшего и в финале Олимпийского теннисного турнира в одиночном разряде. В Париже-2024 золотую медаль завоевал Новак.

