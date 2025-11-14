Звезда мирового падела отбил мяч вслепую, пытаясь увернуться: видео

26-летний аргентинец исполнил удар, стоя спиной к сопернику. В решающий момент розыгрыша он оказался в ситуации, когда соперник готовился нанести мощнейший удар в упор. Понимая, что шансов отбить этот удар у него нет, он «сдался», подняв ракетку вверх и отвернувшись от сетки. Чудесным образом мяч после удара соперника отскочил от корта именно в поднятую ракетку Тапиа, подарив ему очко.