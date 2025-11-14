Ричмонд
Звезда мирового падела отбил мяч вслепую, пытаясь увернуться: видео

Первая ракетка мира Агустин Тапиа сотворил один из самых невероятных моментов в истории падела.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

26-летний аргентинец исполнил удар, стоя спиной к сопернику. В решающий момент розыгрыша он оказался в ситуации, когда соперник готовился нанести мощнейший удар в упор. Понимая, что шансов отбить этот удар у него нет, он «сдался», подняв ракетку вверх и отвернувшись от сетки. Чудесным образом мяч после удара соперника отскочил от корта именно в поднятую ракетку Тапиа, подарив ему очко.

Невероятный эпизод произошел в финале мирового кубка по паделу среди пар в Кувейте, где Тапиа выступает в паре с испанцем Артуро Коэльо. В итоге Тапиа и Коэльо проиграли финал, уступив победу аргентино-испанскому дуэту Федерико Чинготто и Алехандро Галана (6:2, 5:7, 2:6).

Падел — это ракеточный вид спорта, который сочетает элементы тенниса и сквоша. Его родиной является Мексика, однако позже он получил большую популярность в Испании и Аргентине. В 2013 году в Мадриде стартовал World Padel Tour, ставший главным профессиональным соревнованием в этом виде спорта.

Тапия начал карьеру в World Padel Tour в 2018 году и с 2023 года возглавляет мировой рейтинг Международной федерации падела (FIP). За свою карьеру он провел 346 матчей в мировом туре и одержал 301 победу.