Синнер обошел Алькараса по призовым за сезон

В финале вторая ракетка мира Синнер обыграл первого номера мирового рейтинга Карлоса Алькараса из Испании в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:5. Синнер не проиграл ни одного матча на Итоговом и заработал рекордные призовые в размере $5,071 млн. Таким образом за сезон размер его призовых стал $19,12 млн. Итальянец обошел по этому показателю Карлоса Алькараса, который заработал $18,8 млн.
Синнер стал первым теннисистом в истории, которому удалось два раза подряд выиграть Итоговый турнир ATP без потери сета.
«Это не только про теннис. Мы индивидуальные спортсмены, но без команды это невозможно. Отпраздновать этот титул в конце года после таких интенсивных последних месяцев — для меня нет лучшего завершения сезона. Это был очень тяжелый и напряженный матч. В первом сете у Карлоса был сетбол. Я доволен тем, как справился с ситуацией.
С Карлосом нужно играть на пределе своих возможностей. Он один из лучших, если не лучший возвращающий в игре. Очень счастлив. Для меня это много значит — закончить сезон именно так. Это потрясающе», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.
Трофей в Турине стал для Янника Синнера 24-м в карьере и шестым в сезоне. Ранее он одержал победу на Открытом чемпионате Австралии, на Уимблдоне, в Пекине, в Вене и на «Мастерсе» в Париже.