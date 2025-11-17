Синнер обошел Алькараса по призовым за сезон

«Это не только про теннис. Мы индивидуальные спортсмены, но без команды это невозможно. Отпраздновать этот титул в конце года после таких интенсивных последних месяцев — для меня нет лучшего завершения сезона. Это был очень тяжелый и напряженный матч. В первом сете у Карлоса был сетбол. Я доволен тем, как справился с ситуацией.



С Карлосом нужно играть на пределе своих возможностей. Он один из лучших, если не лучший возвращающий в игре. Очень счастлив. Для меня это много значит — закончить сезон именно так. Это потрясающе», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.