Хьюитт вернулся в теннис в 44 года, чтобы сыграть в паре с сыном

Именитый австралиец заявился на турнир ATP серии «Челленджер» в Сиднее в парном разряде вместе со своим 16-летним сыном Крузом, занимающим 818-ю строчку мирового рейтинга.
В первом круге Хьюитты обыграли соотечественников Хейдена Джонса и Павле Маринкова — 6:1, 6:0. Их следующими соперниками станут другие австралийцы — Калум Паттергилл и Дэйн Суини.
Ллейтон Хьюитт завершил карьеру в одиночном разряде в 2016 году. Он выиграл 30 титулов ATP, в том числе US Open (2001) и Уимблдон (2002). С ноября 2001 года по сентябрь 2003 года Хьюитт был первой ракеткой мира.
В 2018 году Хьюитт вернулся в теннис, возобновив выступления в парном разряде. Последний раз он выходил на корт в январе 2020 года на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), где их пара с Джорданом Томпсоном выбыла уже после первого круга.