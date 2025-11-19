Хьюитт вернулся в теннис в 44 года, чтобы сыграть в паре с сыном

В 2018 году Хьюитт вернулся в теннис, возобновив выступления в парном разряде. Последний раз он выходил на корт в январе 2020 года на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), где их пара с Джорданом Томпсоном выбыла уже после первого круга.