Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хьюитт вернулся в теннис в 44 года, чтобы сыграть в паре с сыном

Бывшая первая ракетка мира и двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Ллейтон Хьюитт возобновил карьеру в возрасте 44 лет.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Именитый австралиец заявился на турнир ATP серии «Челленджер» в Сиднее в парном разряде вместе со своим 16-летним сыном Крузом, занимающим 818-ю строчку мирового рейтинга.

В первом круге Хьюитты обыграли соотечественников Хейдена Джонса и Павле Маринкова — 6:1, 6:0. Их следующими соперниками станут другие австралийцы — Калум Паттергилл и Дэйн Суини.

Ллейтон Хьюитт завершил карьеру в одиночном разряде в 2016 году. Он выиграл 30 титулов ATP, в том числе US Open (2001) и Уимблдон (2002). С ноября 2001 года по сентябрь 2003 года Хьюитт был первой ракеткой мира.

В 2018 году Хьюитт вернулся в теннис, возобновив выступления в парном разряде. Последний раз он выходил на корт в январе 2020 года на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), где их пара с Джорданом Томпсоном выбыла уже после первого круга.