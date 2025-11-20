Ричмонд
Циципаса лишили прав на год за превышение скорости

Как пишет Kathimerini, экс-третью ракетку мира Стефаноса Циципаса лишат водительских прав на год за езду по автомагистрали со скоростью 210 км/ч.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Инцидент произошел две недели. Стефанос Циципас в числе первых получил штраф за нарушение правил дорожного движения, которое зафиксировали новые смарт-камеры на автостраде «Атики-Одос» в Афинах.

Машина Циципаса двигалась со скоростью 210 км/ч. За подобное нарушение 27‑летний теннисист лишен прав на год. Отмечается, что на различных участках данной автомагистрали действуют ограничения скорости от 100 до 130 км/ч. Таким образом, Циципас существенно превысил допустимый лимит. Помимо лишения прав, теннисисту также был назначен денежный штраф, сумма которого составила две тысячи евро.

Стефанос Циципас — победитель Итогового турнира ATP 2019 года в одиночном разряде, финалист двух турниров Большого шлема, победитель 14 турниров ATP.

Греческий теннисист сейчас занимает 34-е место в рейтинге ATP, в этом году он выиграл один турнир. Циципас — внук легенды футбольного «Спартака» Сергея Сальникова. Форвард выступал за красно-белых в 1946—1949 годах и с 1955-го по 1960 год.