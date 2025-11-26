«Медведев вернулся?»: документальный фильм от проекта «Больше»‎ о тяжелом периоде в карьере Даниила Медведева

Проект «Больше»‎ провел три дня с Даниилом Медведевым, чтобы выяснить причины нестабильной игры россиянина в этом сезоне и снять эксклюзивные кадры на турнире в Алматы. Фильм отвечает на вопрос, который последние месяцы волновал все теннисное сообщество: что на самом деле происходит с Медведевым и вернется ли он к своей прежней форме?