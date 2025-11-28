«Забыть и не вспоминать». Даниил Медведев подвел итоги 2025 года

Даниил Медведев признался, что в спортивном плане он хотел бы забыть прошедший сезон и никогда не вспоминать.
«В плане тенниса 2025 год хочется забыть и не вспоминать. В начале года сказал бы, наверное, себе — меньше ожиданий и больше изменений. В семейном плане год отличный, дочка родилась вторая», — сказал Медведев на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.
Даниил Медведев рассказал, что у него очень серьезный настрой на выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», который в субботу, 29 ноября, стартует в Санкт-Петербурге.
«Не был в Питере с 2020 года. Один из самых красивых городов. Может, даже самый красивый. Приехал заранее, готовлюсь, как к “Большому шлему”, тренируюсь изо всех сил. Приехал с семьей. Провел культурную программу. Надеюсь, смогу показать хороший теннис. Порадовать зрителей в зале и тех, кто будет смотреть турнир по телевизору», — отметил теннисист.
«Одна из главных причин, почему приехал в этом году, — неучастие в Итоговом чемпионате ATP в Турине. Невозможно планировать поездку на выставочные соревнования, когда выступаешь на ATP Finals. Но я рад быть здесь сейчас», — добавил Даннил Медведев.
Помимо Медведева, в турнире примут участие Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, казахстанцы Александр Бублик, Юлия Путинцева, нидерландец Таллон Грикспор. Капитанами команд станут серб Янко Типсаревич и француз иранского происхождения Мансур Бахрами.
29-летний Даниил Медведев в сезоне 2025 года завоевал один титул, победив на турнире категории ATP 250 в Алма-Ате, потерпел 23 поражения при 41 выигранном матче. На турнирах «Большого шлема» Медведев в общей сложности выиграл один матч, трижды вылетев после первого раунда.