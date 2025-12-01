Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ATP включила победу Бублика над Синнером в пятерку сенсаций года

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала рейтинг из пяти сенсаций на турнирах под эгидой организации в 2025 году.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В рейтинг не вошли встречи на турнирах «Большого шлема».

Пятое место в списке занял матч второго круга на турнире в немецком Галле между представителем Казахстана Александром Бубликом и на тот момент действующим чемпионом соревнований и первым номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. Бублик одержал сенсационную победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Перед турниром в Галле Синнер обыграл Бублика на «Ролан Гаррос», отдав спортсмену из Казахстана лишь шесть геймов.

«Мы теннисисты и стараемся выиграть каждый матч, но этот особенный. Я никогда раньше не побеждал первого номера мирового рейтинга. Это достижение. Я продолжал подавать, старался держаться. Он невероятный игрок, и я не думал, что смогу его обыграть», — приводит слова Бублика пресс-служба АТР.

Впоследствии Александр Бублик стал чемпионом турнира категории АТР 500 в Галле, завоевав первый трофей в сезоне.

Остальные сенсации на турнирах ATP в 2025 году:

  1. Полуфинал «Мастерса» в Шанхае (Китай). Валантен Вашеро (Монако) — Новак Джокович (Сербия) — 6:3, 6:4.

  2. Второй круг «Мастерса» в Майами (США). Давид Гоффен (Бельгия) — Карлос Алькарас (Испания) — 5:7, 6:4, 6:3.

  3. Второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Новак Джокович (Сербия) — 6:2, 3:6, 6:1.

  4. Четвертый круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Теренс Атман (Франция) — Тейлор Фриц (США) — 3:6, 7:5, 6:3.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше