ATP включила победу Бублика над Синнером в пятерку сенсаций года

В рейтинг не вошли встречи на турнирах «Большого шлема».
Пятое место в списке занял матч второго круга на турнире в немецком Галле между представителем Казахстана Александром Бубликом и на тот момент действующим чемпионом соревнований и первым номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. Бублик одержал сенсационную победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:4.
Перед турниром в Галле Синнер обыграл Бублика на «Ролан Гаррос», отдав спортсмену из Казахстана лишь шесть геймов.
«Мы теннисисты и стараемся выиграть каждый матч, но этот особенный. Я никогда раньше не побеждал первого номера мирового рейтинга. Это достижение. Я продолжал подавать, старался держаться. Он невероятный игрок, и я не думал, что смогу его обыграть», — приводит слова Бублика пресс-служба АТР.
Впоследствии Александр Бублик стал чемпионом турнира категории АТР 500 в Галле, завоевав первый трофей в сезоне.
Остальные сенсации на турнирах ATP в 2025 году:
Полуфинал «Мастерса» в Шанхае (Китай). Валантен Вашеро (Монако) — Новак Джокович (Сербия) — 6:3, 6:4.
Второй круг «Мастерса» в Майами (США). Давид Гоффен (Бельгия) — Карлос Алькарас (Испания) — 5:7, 6:4, 6:3.
Второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Новак Джокович (Сербия) — 6:2, 3:6, 6:1.
Четвертый круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Теренс Атман (Франция) — Тейлор Фриц (США) — 3:6, 7:5, 6:3.