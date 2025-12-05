Потапова дословно скопировала заявление Касаткиной о смене гражданства

«Я рада сообщить вам, что мое заявление на получение гражданства было одобрено правительством Австрии. Австрия — это место, которое я люблю, где меня невероятно тепло принимают и где я чувствую себя как дома. Мне нравится находиться в Вене, и я с нетерпением жду возможности сделать этот город своим вторым домом. В связи с этим я с гордостью объявляю, что начиная с 2026 года я буду представлять свою новую страну — Австрию в моей профессиональной теннисной карьере», — написала Потапова.