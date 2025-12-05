Ричмонд
Потапова дословно скопировала заявление Касаткиной о смене гражданства

Заменила в тексте Австралию на Австрию и Мельбурн на Вену.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российская теннисистка Анастасия Потапова скопировала пост экс-первой ракетки России Дарьи Касаткиной о смене спортивного гражданства.

Накануне 51-я ракетка мира сообщила в соцсетях о том, что со следующего года будет выступать под флагом Австрии.

«Я рада сообщить вам, что мое заявление на получение гражданства было одобрено правительством Австрии. Австрия — это место, которое я люблю, где меня невероятно тепло принимают и где я чувствую себя как дома. Мне нравится находиться в Вене, и я с нетерпением жду возможности сделать этот город своим вторым домом. В связи с этим я с гордостью объявляю, что начиная с 2026 года я буду представлять свою новую страну — Австрию в моей профессиональной теннисной карьере», — написала Потапова.

Публикация Потаповой на английском языке почти дословно совпадает с текстом, который в марте написала Касаткина. 24-летняя теннисистка заменила Австралию на Австрию и Мельбурн на Вену.

На это обратили внимание пользователи соцсети, и сама Касаткина, поставившая тексту эмодзи «череп», что может означать, например, «умираю от смеха» или «очень странно, кринжово».

Пару десятилетий назад в интернете были популярны шутки о людях с плохим знанием географии, которые путают Австрию и Австралию.

Потапова выступает в WTA-туре с 2017 года. На ее счету три титула в одиночном разряде на турнирах под эгидой WTA. Наилучшей позицией теннисистки в карьере была 21-я строчка в июне 2023 года.

После перехода под флаг Австрии Потапова станет первой ракеткой страны, опередив Юлию Грабер (94-е место).

Анастасия Потапова стала очередной российской теннисисткой, сменившей спортивное гражданство. Ранее на этот шаг решились Варвара Грачева (Франция), Элина Аванесян (Армения), Дарья Касаткина (Австралия), Мария Тимофеева (Узбекистан) и Камилла Рахимова (Узбекистан).