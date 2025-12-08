Теннисистка Рахимова объяснила отказ от российского гражданства

«Это было непростое решение, но я верю, что это правильный шаг для моего будущего в теннисе — как в профессиональном, так и в личном плане. Мое решение основано на моих амбициях, карьерных целях и на том, что, как я чувствую, даст мне наилучшие возможности для развития меня как спортсменки.



Хочу подчеркнуть, что эта смена не стирает мои корни и мое уважение к предыдущей команде и федерации. С гордостью и благодарностью отношусь к своему прошлому. Но сейчас я смотрю вперед — на новые возможности, новые вызовы и новые цели», — написала Рахимова в соцсетях.