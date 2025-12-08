Теннисистка Рахимова объяснила отказ от российского гражданства

24-летняя спортсменка с нового сезона будет представлять на международных турнирах Узбекистан.
«Это было непростое решение, но я верю, что это правильный шаг для моего будущего в теннисе — как в профессиональном, так и в личном плане. Мое решение основано на моих амбициях, карьерных целях и на том, что, как я чувствую, даст мне наилучшие возможности для развития меня как спортсменки.
Хочу подчеркнуть, что эта смена не стирает мои корни и мое уважение к предыдущей команде и федерации. С гордостью и благодарностью отношусь к своему прошлому. Но сейчас я смотрю вперед — на новые возможности, новые вызовы и новые цели», — написала Рахимова в соцсетях.
Рахимова выступает в WTA-туре с 2018 года. На ее счету четыре выигранных турнира: три в парном разряде и один в одиночном. В 2022 году Рахимова впервые вошла в топ-100 мирового рейтинга, а прошлый год закончила на рекордной для себя 60-й позиции.
На данный момент Рахимова занимает 97-е место в рейтинге WTA. После официального перехода под флаг Узбекистана она станет первой ракеткой страны.
Рахимова стала очередной российской теннисисткой, сменившей спортивное гражданство. Ранее на этот шаг пошли Варвара Грачева (Франция), Элина Аванесян (Армения), Дарья Касаткина (Австралия), Мария Тимофеева (Узбекистан) и Анастасия Потапова (Австрия).