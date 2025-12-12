«Похоже, не сыграю в Австралии». Рафаэль Надаль перенес операцию

В четверг, 11 декабря, известный испанский теннисист перенес операцию в одной из клиник Барселоны. Рафаэль Надаль с юмором проинформировал своих подписчиков об операции.
«Похоже я не смогу сыграть на Australian Open в 2026-м. Мне пришлось перенести операцию из-за проблемы, которая давно меня беспокоила. Надеюсь, что скоро смогу восстановиться», — написал Надаль в соцсетях.
39-летний Надаль объявил о завершении карьеры в ноябре 2024 года.
Турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии традиционно проводится в начале года. Соревнования пройдут в Мельбурне с 12 января по 1 февраля 2026 года.