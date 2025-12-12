Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Похоже, не сыграю в Австралии». Рафаэль Надаль перенес операцию

Бывший испанский теннисист Рафаэль Надаль перенес операцию.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В четверг, 11 декабря, известный испанский теннисист перенес операцию в одной из клиник Барселоны. Рафаэль Надаль с юмором проинформировал своих подписчиков об операции.

«Похоже я не смогу сыграть на Australian Open в 2026-м. Мне пришлось перенести операцию из-за проблемы, которая давно меня беспокоила. Надеюсь, что скоро смогу восстановиться», — написал Надаль в соцсетях.

39-летний Надаль объявил о завершении карьеры в ноябре 2024 года.

Турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии традиционно проводится в начале года. Соревнования пройдут в Мельбурне с 12 января по 1 февраля 2026 года.