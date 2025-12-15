Ричмонд
Рублев назвал «безумием» свою предсезонную подготовку

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что бывшая первая ракетка мира Марат Сафин дает очень сильные нагрузки во время тренировок. Одна тренировка может длиться до четырех часов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Для меня это просто безумие, потому что сейчас Марат и моя команда меня просто убивают. Не вспомню, чтобы у меня такое было. Сначала два с половиной часа физической подготовки, потом два часа тенниса. Он меня убивает. Никаких ошибок на задней линии, высокая интенсивность на задней линии, пока не получится. Всегда все дело в себе», — сказал Рублев изданию Tennis365.

Напомним, в марте Сафин вошел в команду Рублева, но основным тренером остается Фернандо Висенте. Марат помог Андрею справиться с тяжелым депрессивным эпизодом и тревого, которые мешали Рублеву справляться с поражениями и контролировать эмоции.

Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель Australian Open (2005) и US Open (2000), двукратный чемпион Кубка Дэвиса. Рублев занимает 16-е место в мировом рейтинге ATP. На его счету 17 титулов ATP в одиночном разряде.

Первым стартом для российского теннисиста в январе 2026 года станет турнир категории ATP 250 в Гонконге, который начнется 5 января. Сезон 2025 ни один из российских теннисистов не завершил в рамках первой десатки мирового рейтинга.

