Рублев назвал «безумием» свою предсезонную подготовку

«Для меня это просто безумие, потому что сейчас Марат и моя команда меня просто убивают. Не вспомню, чтобы у меня такое было. Сначала два с половиной часа физической подготовки, потом два часа тенниса. Он меня убивает. Никаких ошибок на задней линии, высокая интенсивность на задней линии, пока не получится. Всегда все дело в себе», — сказал Рублев изданию Tennis365.
Напомним, в марте Сафин вошел в команду Рублева, но основным тренером остается Фернандо Висенте. Марат помог Андрею справиться с тяжелым депрессивным эпизодом и тревого, которые мешали Рублеву справляться с поражениями и контролировать эмоции.
Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель Australian Open (2005) и US Open (2000), двукратный чемпион Кубка Дэвиса. Рублев занимает 16-е место в мировом рейтинге ATP. На его счету 17 титулов ATP в одиночном разряде.
Первым стартом для российского теннисиста в январе 2026 года станет турнир категории ATP 250 в Гонконге, который начнется 5 января. Сезон 2025 ни один из российских теннисистов не завершил в рамках первой десатки мирового рейтинга.