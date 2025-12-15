Рублев назвал «безумием» свою предсезонную подготовку

«Для меня это просто безумие, потому что сейчас Марат и моя команда меня просто убивают. Не вспомню, чтобы у меня такое было. Сначала два с половиной часа физической подготовки, потом два часа тенниса. Он меня убивает. Никаких ошибок на задней линии, высокая интенсивность на задней линии, пока не получится. Всегда все дело в себе», — сказал Рублев изданию Tennis365.