Алькарас прекратил сотрудничество с испанским тренером Ферреро

«Мне очень тяжело писать этот пост. После более чем семи лет совместной работы мы с Хуанки решили завершить наше сотрудничество в качестве тренера и игрока. Спасибо тебе за то, что ты воплотил в жизнь мои детские мечты. Мы начали это путешествие, когда я был еще совсем ребенком, и ты был со мной в этом невероятном приключении как на корте, так и за его пределами. Я получил огромное удовольствие от каждого шага, проведенного вместе с тобой.



Мы достигли вершины, и я считаю, что если бы наши спортивные пути должны были разойтись, то это произошло бы именно здесь, наверху — с той вершины, к которой мы всегда стремились. В моей памяти столько воспоминаний, что выбрать только одно было бы несправедливо. Ты помог мне вырасти как спортсмену, но прежде всего как личности. Особенно я ценю то, что мне нравился сам процесс. Именно это я буду беречь — тот путь, который мы прошли вместе.



Сейчас для нас обоих наступило время перемен — время новых приключений и проектов. Но я уверен, что мы встретим их достойно, отдавая все силы, как всегда, всегда оставаясь командой. Искренне желаю вам всего наилучшего в том, что вас ждет. Меня утешает мысль, что мы отдали все силы и всегда были готовы помочь друг другу. Спасибо тебе за все, Хуанки», — написал Алькарас в соцсетях.