Алькарас прекратил сотрудничество с испанским тренером Ферреро

Испанский специалист Хуан Карлос Ферреро был тренером Алькараса на протяжении семи лет. Под его руководством Алькарас завоевал все свои шесть титулов на турнирах «Большого шлема».
«Мне очень тяжело писать этот пост. После более чем семи лет совместной работы мы с Хуанки решили завершить наше сотрудничество в качестве тренера и игрока. Спасибо тебе за то, что ты воплотил в жизнь мои детские мечты. Мы начали это путешествие, когда я был еще совсем ребенком, и ты был со мной в этом невероятном приключении как на корте, так и за его пределами. Я получил огромное удовольствие от каждого шага, проведенного вместе с тобой.
Мы достигли вершины, и я считаю, что если бы наши спортивные пути должны были разойтись, то это произошло бы именно здесь, наверху — с той вершины, к которой мы всегда стремились. В моей памяти столько воспоминаний, что выбрать только одно было бы несправедливо. Ты помог мне вырасти как спортсмену, но прежде всего как личности. Особенно я ценю то, что мне нравился сам процесс. Именно это я буду беречь — тот путь, который мы прошли вместе.
Сейчас для нас обоих наступило время перемен — время новых приключений и проектов. Но я уверен, что мы встретим их достойно, отдавая все силы, как всегда, всегда оставаясь командой. Искренне желаю вам всего наилучшего в том, что вас ждет. Меня утешает мысль, что мы отдали все силы и всегда были готовы помочь друг другу. Спасибо тебе за все, Хуанки», — написал Алькарас в соцсетях.
Хуан Карлос Ферреро также посвятил пост с благодарностью теннисисту в соцсетях.