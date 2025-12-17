Медведев проиграл Монфису в матче Мировой теннисной лиги в Индии

Теннисисты провели на корте 34 минуты. За время матча Медведев сделал одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти. Гаэль Монфис сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из двух за матч.