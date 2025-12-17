Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев проиграл Монфису в матче Мировой теннисной лиги в Индии

Россиянин Даниил Медведев уступил французу Гаэлю Монфису в матче Мировой теннисной. Выставочный турнир проходит в индийском Бангалоре.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Гаэлю Монфису (68-й номер рейтинга) в матче Международной теннисной лиги, турнир проходит в Бангалоре. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу француза.

Теннисисты провели на корте 34 минуты. За время матча Медведев сделал одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти. Гаэль Монфис сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из двух за матч.

Медведев принимает участие в турнире в составе команды «Фэлконс», в которую, помимо россиянина, также входят индийцы Рохан Бопанна, Сахаджа Ямалапалли и Магда Линетт из Польши. В парном разряде Медведев вместе с Роханом Бопанна победили Монфиса, который играл с Сумитом Нагалом. Встреча завершилась со счетом 6:2.

29-летний Даниил Медведев в сезоне 2025 года завоевал один титул, победив на турнире категории ATP 250 в Алма-Ате, потерпел 23 поражения при 41 выигранном матче. На турнирах «Большого шлема» Медведев в общей сложности выиграл один матч, трижды вылетев после первого раунда.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше