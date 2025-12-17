Медведев проиграл Монфису в матче Мировой теннисной лиги в Индии

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Гаэлю Монфису (68-й номер рейтинга) в матче Международной теннисной лиги, турнир проходит в Бангалоре. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу француза.
Теннисисты провели на корте 34 минуты. За время матча Медведев сделал одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти. Гаэль Монфис сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из двух за матч.
Медведев принимает участие в турнире в составе команды «Фэлконс», в которую, помимо россиянина, также входят индийцы Рохан Бопанна, Сахаджа Ямалапалли и Магда Линетт из Польши. В парном разряде Медведев вместе с Роханом Бопанна победили Монфиса, который играл с Сумитом Нагалом. Встреча завершилась со счетом 6:2.
29-летний Даниил Медведев в сезоне 2025 года завоевал один титул, победив на турнире категории ATP 250 в Алма-Ате, потерпел 23 поражения при 41 выигранном матче. На турнирах «Большого шлема» Медведев в общей сложности выиграл один матч, трижды вылетев после первого раунда.